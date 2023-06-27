В мире значительно подорожают какао-бобы и кофе: с чем это связано

Один из крупнейших производителей какао в Гане сообщил европейским покупателям, что значительное повышение цен на какао-бобы, поскольку продукция, выращенная в соответствии с новыми требованиями ЕС, будет стоить дороже.

Об этом сообщает Вloomberg.

Кот-д'Ивуар и Гана, которые вместе поставляют около двух третей ингредиентов для шоколада, должны создать системы для соблюдения новых правил Европейского Союза, гарантирующих, что продукты не выращиваются на территории, где раньше были леса. Эти правила вступят в силу в конце месяца, но компании должны выполнить их до конца 2024 года.

По словам главного исполнительного директора Ghana Cocoa Board Джозефа Боахена Айду, соблюдение требований правил потребует дополнительных расходов, включающих системы отслеживания. Такие затраты однозначно скажутся на цене.

"Это в наших собственных интересах, чтобы мы улучшали и продолжали защищать среду, в которой мы производим какао. Наша система имеет национальную идентичность и улучшенную прозрачность в секторе какао и позволяет регулятору научно доказывать расположение ферм и правдивость заявлений об использовании детского труда", - сказал он. он.

Сообщается также, что Лондонские фьючерсы на какао уже поднялись до самого высокого уровня с 2016 года из-за опасений, что неблагоприятная погода может сократить поставки.

Издание отмечает, что новые правила ЕС будут также касаться таких продуктов, как кофе, пальмовое масло и соевые бобы.

Напомним, ранее мы сообщали, что самая крупная в мире пищевая группа Nestle продолжит повышение цен в этом году после того, как подорожание ингредиентов повлияло на чистую прибыль за весь год.

Производитель поднял цены на 8,2% в прошлом году, но это не полностью компенсировало влияние роста расходов на ингредиенты на маржу.

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