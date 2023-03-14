Украинцы чаще всего покупают онлайн кофе и орехи - Исследование

За последние шесть месяцев заказ продуктов питания через онлайн-сервисы вырос на 16%. Самыми популярными позициями являются чай, со средним чеком в 530 грн и кофе, на который потребители тратят 930 грн.

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Большим спросом пользуются специи и пряности. На них украинцы тратят около 400 гривен, сообщает пресс-служба маркетплейса Prom.ua.

Потребители активно покупают орехи и средний чек составляет 630 грн. Кроме того, заказывают цукаты и сухофрукты. На них в среднем тратят 810 грн. Часто в заказах встречаются сладости. Украинцы покупают шоколад и разные конфеты, тратя на них 510 грн и 460 грн соответственно.

Рыбные консервы тоже попали в ТОП-10. На них украинские потребители тратят около пятисот гривен. В такую же сумму обходится и заказ соусов и маринадов. Востребованное у покупателей растительное масло со средним чеком в 490 грн.

С начала войны украинцы ощутили значительное удорожание цен на продукты питания и товары первой необходимости, но в последнее время оно значительно замедлилось. Также в начале марта 2023 года подскочили цены на гречку.