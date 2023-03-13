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В Украине рост цен на продовольствие замедлился до минимума
С начала войны украинцы ощутили значительное удорожание цен на продукты питания и товары первой необходимости.
По данным Госстата, рост цен в Украине замедлился до минимума и в феврале составлял лишь 0,7% по сравнению с январем.
На 1,4–0,4% выросли цены на фрукты, мясо птицы, рыбу и рыбные продукты, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, безалкогольные напитки. В то же время, на 2,3–0,4% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, рис, сало, говядина, свинина, подсолнечное масло.
Это самый маленький показатель с начала войны, аналогичный уровень был зафиксирован в ноябре – декабре прошлого года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. Больше всего подорожали овощи и фрукты:
- овощи (13,9%),
- фрукты (1,4%),
- хлеб(+0,1%),
- сахар (+0,1%),
- мясо (+0,2%).
В то же время, на 2,3–0,4% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, рис, сало, говядина, свинина, подсолнечное масло.
Цена на сливочное масло осталась без изменений, а на подсолнечное и яйца вообще снизилась 0,4% и 1,9% соответственно.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,4%, алкогольные напитки – на 0,9%.
Среди непродовольственных товаров продолжили дешеветь одежду и обувь – в феврале на 3,2% и 3,1% соответственно.
Значительно подешевело и автомобильное топливо – на 5,3%, из-за чего на 1,7% снизились цены на транспортные перевозки.
Инфляция на потребительском рынке в Украине составила с начала года – 1,5%. В свою очередь, базовая инфляция в феврале по сравнению с январем составила 0,5%, а с начала года – 1,2%.
Источник фото: Depositphotos