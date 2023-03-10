Инфляция в Украине в феврале немного замедлилась: что подорожало больше всего, а что подешевело

Инфляция на потребительском рынке в Украине в феврале по сравнению с январем составила 0,7%, а с начала года – 1,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В свою очередь, базовая инфляция в феврале по сравнению с январем составила 0,5%, а с начала года – 1,2%.

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По сравнению с февралем 2022 года потребительские цены выросли в прошлом месяце на 24,9%. В частности, наибольший рост за год зафиксирован на яйца (80,3%), даже несмотря на их удешевление за последний месяц на 1,9%.

На 74,9% за год выросли цены на фрукты. По сравнению же с январем 2023 года они выросли на 1,4% (наибольший показатель среди приведенных позиций после овощей, подорожание которых за месяц оказалось на порядок больше – сразу на 13,9%). Цены на табачные изделия повысились за месяц на 1,4%, а на алкогольные напитки – на 0,9%.

Также зафиксировано удешевление одежды на 3,2%, а обувь – на 3,1%. В свою очередь рост цен в сфере здравоохранения на 0,8% произошел в первую очередь за счет подорожания на 1,6% амбулаторных услуг и услуг больниц.

Цены на транспорт снизились на 1,7% из-за удешевления топлива и смазочных масел на 5,3%, а также проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%. За год же цены на топливо и масло выросли на 42%, билеты на автотранспорт - на 28,8%, а на поезда - лишь на 4,9%.

Остальные услуги, стоимость которых отслеживает Госстат, подорожали за месяц в пределах 1%. За год же больше выросли цены в ресторанах и гостиницах (на 23%), в то же время услуги образования подорожали лишь на 9,4%.

Напомним, что в январе потребительские цены росли несколько быстрее, увеличившись на 0,8% по сравнению с декабрем 2022 года. В то же время годовая инфляция в прошлом месяце составила 26%.