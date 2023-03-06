Внезапная ревальвация до 38,5 грн/$. Почему укрепилась гривна и что ждать от валютного курса дальше

С приходом марта гривны резко укрепилась и курс протестировал психологическую отметку в 39 грн/$. Произошло это благодаря вкладчикам, которые стали "обналичивать" валютные депозиты. Прогноз на ближайшие недели – спокойствие на рынке и курс не выше 40 грн/$.

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В первых числах марта курс национальной валюты впервые с декабря 2022 года пробил отметку 40 грн/$ и укрепился до диапазона 38,5-39 грн/$ . Эксперты объясняют, что такой тренд связан с притоком продавцов на наличный рынок. Кроме того, НБУ сократил продажи безналичной валюты на межбанке, что тоже играет гривне на руку. Поэтому, как минимум до середины марта отскок курса маловероятен. Тем не менее, насколько длительной будет такая стабилизация – сказать сложно, поскольку валютный рынок по-прежнему зависит от административных рычагов Нацбанка и в "свободное плаванье" ему еще пока что рано.

Продавцы берут реванш, вкладчики им помогают

На неделе 27 февраля – 3 марта ситуация на безналичном рынке слегка сместился в пользу продавцов валюты. Это заметно по объему интервенций со стороны НБУ, который за упомянутый период продал около 289 млн долл . Это вдвое меньше, чем на неделе 20-24 февраля. Сокращение объема интервенций связано с активизацией экспортеров. Например, если среднедневной объем продажи валюты на межбанке в январе был в пределах 157 млн долл., то в феврале он вырос до 205 млн долл. При этом среднедневной объем покупки в январе составлял 216 млн долл., в феврале – 243 млн долл. И, хотя без интервенций НБУ безналичный рынок все равно обойтись не может, разрыв между спросом и предложением сокращается.

Объем валютных интервенций НБУ

Данные НБУ

На наличном рынке картина несколько иная. На него все больше влияют вкладчики, которые открывали в банках депозиты под покупку безналичной иностранной валюты. Именно это и является основной причиной, почему гривна начала укрепляться.

Напомним, что население может приобретать доллар и евро со своего карточного счета на сумму до 100 тыс грн в месяц при условии оформления вклада сроком минимум на три месяца и размещения на этом депозите купленной валюты.

"Суммы таких трехмесячных депозитов начали перетекать на «черный рынок", где курс в среднем на 6-7% выше безналичного, и дополнительное предложение валюты спровоцировало резкое снижение курса. Учитывая, что объемы по этим депозитам росли, а общая сумма по таким продуктам превышает 1,3 млрд долл. , тенденция сближения наличного и безналичного курсов может продолжиться», – объясняет казначей Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

Наличный курс грн/$

Данные finance.ua

В итоге, если 27 февраля на наличном рынке курс гривны к доллару находится в диапазоне 38,8-39,6 грн/$, то к 5 марта произошло укрепление до 38,5-39,3 грн/$ , но и спред стал шире. Курс гривны к евро, наоборот слегка ослабел: с 40,7-41 грн/ € до 40,4-41,3 грн/€ с одновременным расширением торгового диапазона.

Резервов хватит надолго

В ближайшие недели за стабильность гривны переживать особо не стоит. Как уже было сказано выше, на безналичном рынке растет активность продавцов. Это позволит Нацбанку не так активно тратить валютные резервы. Хотя Юрий Гриненко считает, что регулятору все равно придется продавать по 600-700 млн долл. в неделю.

Но разогрев внешней торговли вселяет надежду на то, что НБУ все-таки сократит объемы интервенций. В частности, заместитель министра экономики Тарас Качка на своей странице в Facebook сообщил, что в феврале экспорт товаров по сравнению с январем вырос на 7,1% до 3,32 млрд долл .

Кроме того, Украина продолжает получать обещанную международную помощь, что дает Нацбанку возможность пополнять свои золотовалютные резервы. Например, 27 февраля поступил первый транш в размере 1,25 млрд долл. из недавно объявленного США пакета помощи на 2,5 млрд долл. Вторую половину этих средств штаты должны перечислить уже в марте.

Золотовалютные резервы НБУ на 1 февраля 2023 года, млрд долл.

Данные НБУ

Наличный рынок по оценкам экспертов останется в нынешнем диапазоне. Девальвация пока не предвидится. Но, как говорит директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко, дальнейшее укрепление также маловероятно, поскольку для ревальвации необходимы соответствующие условия. Прежде всего, восстановление экономики, замедление темпов инфляции и рост потребительского спроса вместе с покупательной способностью населения. Так что, достигнутый уровень наличного курса на данный момент соответствует макроэкономическим реалиям, в которых находится Украина.