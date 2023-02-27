Гривна возвращает свои позиции. Чего ждать от курса валют в начале марта

Последние дни февраля и начало марта не принесут валютному рынку особых изменений: курс наличного доллара, как и за прошедшие 3 месяца, будет прогнозируемым и, очевидно, останется в текущих рамках.

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"Напомню, что вследствие замедления инфляции, вовремя принятых НБУ мер по достижению баланса между спросом и предложением, наполнение части бюджета за счет международной макрофинансовой помощи и т.п., на наличном рынке в течение февраля наблюдалось медленное укрепление гривни по отношению к доллару, которое составило 0,5%", – говорит в комментарии delo.ua директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко.

По мнению эксперта, сейчас коридор допустимых валютных колебаний составляет 1 грн: от 39,5 грн/$ до 40,5 грн/$. То есть это те предельные отметки курса, которые не влияют на изменение валютных трендов. Что касается евро, то в начале марта его курс вряд ли выйдет за пределы 41,7-42,4 грн/€.

"Однако по нашей оценке, в течение следующей недели незначительные колебания валютной наличности вполне допустимы: вероятнее всего, они будут наблюдаться в достаточно узком курсовом диапазоне. Поэтому корректно будет сказать, что на валютном рынке сохранится стабильная ситуация, а наличный курс доллара не пересечет устоявшиеся предельные границы", – добавляет Марченко.

Укрепление национальной валюты продолжается

Озвученный выше прогноз полностью подтверждается трендами на прошлой неделе (20-26 февраля). Если в понедельник курс гривны к доллару в среднем по банкам составлял 39,55-40 грн/$, то уже в воскресенье – 39,3-39,8 грн/$. На черном рынке гривна также укрепилась: в начале прошлой недели курс составлял 42,10–42,3 грн/$, в конце – 41,45–41,65 грн/$.

Евро так же подешевел. Если в понедельник на прошлой неделе курс в среднем по банкам составлял 41,8–42,5 грн/€, то в пятницу – 41,3–42 грн/€. На черном рынке в начале недели котировки по евро составляли 39,75-39,85 грн/€, а в конце недели гривна укрепилась еще больше – до 39,55-39,65 грн/€.

Верхний предел на ближайшую перспективу – 42 грн/$

На последней неделе февраля Нацбанк приобрел на межбанковском валютном рынке $9,7 млн, а продал $605,24 млн, сократив тем самым международные резервы на $595,54 млн. В целом же с начала года НБУ приобрел на межбанке $52,35 млн, а реализовал почти $5,459 млрд (отрицательный баланс – почти $5,407 млрд).

Что касается международных резервов, то пополняются они на средства той же международной помощи. К примеру, аналитик Roboforex Андрей Гойлов в разговоре с delo.ua напомнил, что к концу текущего года страны G-7 и МВФ могут выделить Украине $55 млрд. С начала года партнеры уже перечислили более $5 млрд.

"Решение этой проблемы имеет ключевое значение для обеспечения макроэкономической стабильности, поскольку НБУ больше не проводит эмиссию гривны и Кабмин может рассчитывать только на внешнюю помощь. Без расширения масштабов существующих инфраструктурных разрушений по итогам года наша страна вполне способна вернуться к экономическому росту", – констатирует он.

Андрей Гойлов также напоминает, что во вторник Минфин Украины проведет аукцион по размещению военных ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды 3 выпусков в гривнах со сроками погашения в 9, 12 и 22 месяца. На прошлой неделе в госбюджет было привлечено 9,56 млрд. грн.

Как добавляет аналитик, продажи этих бумаг по-прежнему не позволяют эффективно привлекать финансовые ресурсы – доходность гособлигаций не компенсирует потери от инфляции. Фактически инвесторы теряют средства от этих вложений, поэтому Кабмин рассматривает продажу "военных" ОВГЗ только как "вспомогательный" способ пополнения госбюджета.

Впрочем, стабильные объемы международной поддержки вместе с внутренними привлечениями позволят и дальше держать курс гривны в прогнозируемом диапазоне и не допустить ее девальвации за 42 грн/$.