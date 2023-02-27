Гривня повертає свої позиції. Чого очікувати від курсу валют на початку березня

Останні дні лютого і початок березня не принесуть на валютний ринок особливих змін: курс готівкового долара, як і протягом минулих 3-х місяців, буде прогнозованим і, вочевидь, залишиться у поточних рамках.

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"Нагадаю, що внаслідок уповільнення інфляції, вчасно вжитих НБУ заходів із досягнення балансу між попитом і пропозицією, наповнення частини бюджету коштом міжнародної макрофінансової допомоги тощо, на готівковому ринку протягом лютого спостерігалось повільне зміцнення гривні щодо долара, яке становило 0,5%", – говорить у коментарі delo.ua директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко.

На думку експерта, зараз "коридор" припустимих валютних коливань становить 1 грн: від 39,5 грн/$ до 40,5 грн/$. Тобто, це ті граничні позначки курсу, що не впливають на зміну валютних трендів. Що ж до євро, то на початку березня його курс навряд чи вийде за межі 41,7-42,4 грн/€.

"Однак за нашою оцінкою, впродовж наступного тижня незначні коливання валютної готівки цілком припустимі: найімовірніше вони спостерігатимуться у досить вузькому курсовому діапазоні. Тому коректно буде сказати, що на валютному ринку збережеться стабільна ситуація, а готівковий курс долара не перетне усталені граничні межі", – додає Марченко.

Зміцнення національної валюти продовжується

Озвучений вище прогноз цілком підтверджується трендами попереднього тижня (20-26 лютого). Якщо у понеділок курс гривні до долара в середньому по банках складав 39,55-40 грн/$, то вже в неділю – 39,3-39,8 грн/$. На чорному ринку гривня також укріпилась: на початку минулого тижня курс складав 42,10-42,3 грн/$, наприкінці – 41,45-41,65 грн/$.

Євро так само подешевшав. Якщо у понеділок минулого тижня курс у середньому по банках складав 41,8-42,5 грн/€, то у п’ятницю – 41,3-42 грн/€. На чорному ринку на початку тижня котирування по євро складали 39,75-39,85 грн/€, а наприкінці тижня гривня укріпилась ще більше – до 39,55-39,65 грн/€.

Верхня межа на найближчу перспективу – 42 грн/$

Передостаннього тижня лютого Нацбанк придбав на міжбанківському валютному ринку $9,7 млн, а продав $605,24 млн, скоротивши тим самим міжнародні резерви на $595,54 млн. Загалом же з початку року НБУ придбав на міжбанку $52,35 млн, а реалізував майже $5,459 млрд (негативний баланс – майже $5,407 млрд).

Що ж до міжнародних резервів, то поповнюються вони коштом тієї самої міжнародної допомоги. Наприклад, аналітик Roboforex Андрій Гойлов у розмові з delo.ua нагадав, що до кінця поточного року країни G-7 та МВФ можуть надати Україні $55 млрд. З початку року партнери вже перерахували понад $5 млрд.

"Вирішення цієї проблеми має ключове значення для забезпечення макроекономічної стабільності, оскільки НБУ більше не проводить емісію гривні і Кабмін може розраховувати лише на зовнішню допомогу. Без розширення масштабів існуючих інфраструктурних руйнувань, за підсумками року наша країна цілком здатна повернутися до економічного зростання", – констатує він.

Андрій Гойлов також нагадує, що у вівторок Мінфін України проведе аукціон із розміщення "військових" ОВДП. Ринку будуть запропоновані держбонди 3-х випусків у гривнях із термінами погашення у 9, 12 та 22 місяці. Минулого тижня до держбюджету було залучено 9,56 млрд грн.

Як додає аналітик, продаж цих паперів, як і раніше, не дозволяє ефективно залучати фінансові ресурси – дохідність держоблігацій не компенсує втрати від інфляції. Фактично інвестори втрачають кошти від цих вкладень, тому Кабмін розглядає продаж "військових" ОВДП лише як "допоміжний" спосіб поповнення держбюджету.

Втім, стабільні обсяги міжнародної підтримки разом із внутрішніми залученнями дозволять й надалі тримати курс гривні в прогнозованому діапазоні та не допустити її девальвації за межу 42 грн/$.