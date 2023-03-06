Раптова ревальвація до 38,5 грн/$. Чому зміцнилася гривня і що чекати від валютного курсу далі

З приходом березня гривня різко зміцнилася і курс протестував психологічну позначку 39 грн/$. Відбулося це завдяки вкладникам, які почали виводити у готівку валютні депозити. Прогноз на найближчі тижні – спокій на ринку та курс не вище 40 грн/$.

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На початку березня курс національної валюти вперше з грудня 2022 року пробив позначку 40 грн/$ і зміцнився до діапазону 38,5-39 грн/$ . Експерти пояснюють, що такий тренд пов'язаний із припливом продавців на готівковий ринок. Крім того, НБУ скоротив продаж безготівкової валюти на міжбанку, що теж грає гривні на руку. Тому, як мінімум, до середини березня відскок курсу малоймовірний. Проте, наскільки тривалою буде така стабілізація – сказати складно, оскільки валютний ринок, як і раніше, залежить від адміністративних важелів Нацбанку та у "вільне плавання" йому поки що зарано.

Продавці беруть реванш, вкладники їм допомагають

На тижні 27 лютого-3 березня ситуація на безготівковому ринку трохи змістилася на користь продавців валюти. Це помітно за обсягом інтервенцій з боку НБУ, який за згаданий період продав близько 289 млн дол . Це вдвічі менше ніж на тижні 20-24 лютого. Скорочення обсягу інтервенцій пов'язано з активізацією експортерів. Наприклад, якщо середньоденний обсяг продажу валюти на міжбанку в січні був у межах 157 млн дол., то в лютому він зріс до 205 млн дол. При цьому середньоденний обсяг купівлі в січні становив 216 млн дол. І хоча без інтервенцій НБУ безготівковий ринок все одно обійтися не може, розрив між попитом та пропозицією скорочується.

Обсяг валютних інтервенцій НБУ

Дані НБУ

На готівковому ринку картина дещо інша. На нього все більше впливають вкладники, які відкривали в банках депозити для купівлі безготівкової іноземної валюти. Саме це і є основною причиною, чому гривня почала зміцнюватись.

Нагадаємо, що населення може купувати долар та євро зі свого карткового рахунку на суму до 100 тис грн на місяць за умови оформлення вкладу строком мінімум на три місяці та розміщення на цьому депозиті купленої валюти.

"Суми таких тримісячних депозитів почали перетікати на "чорний ринок", де курс у середньому на 6-7% вищий за безготівковий, і додаткова пропозиція валюти спровокувала різке зниження курсу. Враховуючи, що обсяги цих депозитів зростали, а загальна сума за такими продуктами перевищує 1,3 млрд дол. , тенденція зближення готівкового та безготівкового курсів може продовжитися", – пояснює казначей Банку Кредит Дніпро Юрій Гриненко.

Готівковий курс, грн/$

Дані finance.ua

У підсумку, якщо 27 лютого на готівковому ринку курс гривні до долара знаходився в діапазоні 38,8-39,6 грн/$, то до 5 березня відбулося зміцнення до 38,5-39,3 грн/$ , але і спред став ширшим. Курс гривні до євро, навпаки, злегка послабшав: з 40,7-41 грн/€ до 40,4-41,3 грн/€ з одночасним розширенням торговельного діапазону.

Резервів вистачить надовго

Найближчими тижнями за стабільність гривні переживати особливо не варто. Як було зазначено вище, на безготівковому ринку зростає активність продавців. Це дозволить Нацбанку не так активно витрачати валютні резерви. Хоча Юрій Гриненко вважає, що регулятору все одно доведеться продавати по 600-700 млн дол. на тиждень.

Але розігрів зовнішньої торгівлі вселяє надію на те, що НБУ таки скоротить обсяги інтервенцій. Зокрема, заступник міністра економіки Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у лютому експорт товарів у порівнянні з січнем зріс на 7,1% до 3,32 млрд дол .

Крім того, Україна продовжує отримувати обіцяну міжнародну допомогу, що дозволяє Нацбанку можливість поповнювати свої золотовалютні резерви. Наприклад, 27 лютого надійшов перший транш у розмірі 1,25 млрд дол. з нещодавно оголошеного США пакета допомоги на 2,5 млрд дол. Другу половину цих коштів штати мають перерахувати вже у березні.

Золотовалютні резерви НБУ на 1 лютого 2023 року, млрд дол.

Дані НБУ

Готівковий ринок, за оцінками експертів, залишиться в нинішньому діапазоні. Девальвація поки що не загрожує. Але, як каже директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко, подальше зміцнення також малоймовірне, оскільки для ревальвації потрібні відповідні умови. Насамперед, відновлення економіки, уповільнення темпів інфляції та зростання споживчого попиту разом із купівельною спроможністю населення. Отже, досягнутий рівень готівкового курсу зараз відповідає макроекономічним реаліям, в яких знаходиться Україна.