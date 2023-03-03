Допомога на 400 мільйонів доларів: стало відомо, що увійде до нового "військового пакету" від США

Сполучені Штати збираються оголосити новий пакет військової допомоги для підтримки України у п'ятницю, 3 березня. Передбачається, що сума допомоги становитиме 400 мільйонів доларів.

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Про це пише агенція Reuters із посиланням на офіційних осіб США.

За даними ресурсу, до нового пакету військової допомоги увійдуть високоточні ракети GMLRS для пускових установок HIMARS, боєприпаси для БМП Bradley, танкові мостоукладачі та інші види боєприпасів.

Раніше надання військової допомоги ЗСУ анонсував речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Він, не вдаючись у деталі, сказав, що пакет "міститиме в основному боєприпаси... потрібні українцям для систем, які вони вже мають".

Як припускає Reuters, пакет фінансуватиметься за схемою Presidential Drawdown Authority (PDA). У рамках цієї програми президент США Джо Байден може санкціонувати передачу товарів і послуг із запасів США без схвалення Конгресу. Якщо це необхідно у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Тема допомоги стане ключовою під час зустрічі президента Джо Байдена із канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Вашингтоні 3 березня. Крім того, лідери обговорять можливість запровадження санкцій щодо Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії.

Нагадаємо, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну США заявили про виділення ЗСУ нового пакету військової допомоги. Загальна сума - 2 мільярди доларів. До пакету, зокрема, увійшли боєприпаси для HIMARS, безпілотники, засоби розмінування, артилерійські снаряди.

20 лютого президент США Джо Байден відвідав Київ й анонсував пакет військової допомоги Україні, а також нові санкції проти Росії.