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США почали переговори з союзниками щодо можливих санкцій проти Китаю - Reuters
Білий дім почав обговорювати зі своїми близькими союзниками можливість запровадження санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову допомогу Росії для ведення війни проти України.
Про це повідомило агентство Reuters.
Такі консультації не означають, що США запровадять санкції проти Китаю. Переговори мають на меті заручитися підтримкою низки країн, особливо тих, що входять до G7, для координації підтримки, яка може знадобитися.
Які саме санкції розглядає Білий дім, не уточнюється. Адміністрація президента США Джозефа Байдена та Міністерства фінансів США відмовилися від коментарів щодо введення санкцій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В США напередодні заявили, що Китай всерйоз думає про поставки Росії зброї для ведення війни з Україною. Адміністрація Байдена також розглядає варінати оприлюднення розвідданих, які, можуть свідчити про те, що Китай вагається, чи постачати зброю для підтримки війни Росії в Україні, чи ні.
Згодом, після заяв США, ЗМІ з'ясували, що Росія домовляється з китайською компанією про поставки дронів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com