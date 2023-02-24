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Росія домовляється з китайською компанією про поставки дронів — Der Spiegel
Росія веде переговори з китайською компанією Xian Bingo Intelligent Aviation Technology про купівлю 100 безпілотників. Москва хоче домовитися про поставки на квітень. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела.
Китайський виробник заявив, що готовий виготовити 100 прототипів свого безпілотника ZT-180, який, може нести боєприпаси вагою 35-50 кг. Безпілотник схожий на іранський Shaheed-136, який Росія вже використовує проти України.
Крім того, Xian Bingo планує допомогти побудувати завод з виробництва безпілотників в Росії, де можна буде виготовляти до 100 БПЛА на місяць.
Нагадаємо, останнім часом США, Німеччина та інші західні країни попереджали Китай, що будь-який крок в напрямку передачі Росії зброї матиме серйозні наслідки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Відомо, що Росія вже купувала зброю в Ірану та Північної Кореї, але Китай залишався осторонь, хоча РФ розраховувала, що Пекін буде союзником Москви.