Росія домовляється з китайською компанією про поставки дронів — Der Spiegel

Росія веде переговори з китайською компанією Xian Bingo Intelligent Aviation Technology про купівлю 100 безпілотників. Москва хоче домовитися про поставки на квітень. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела.

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Китайський виробник заявив, що готовий виготовити 100 прототипів свого безпілотника ZT-180, який, може нести боєприпаси вагою 35-50 кг. Безпілотник схожий на іранський Shaheed-136, який Росія вже використовує проти України.

Крім того, Xian Bingo планує допомогти побудувати завод з виробництва безпілотників в Росії, де можна буде виготовляти до 100 БПЛА на місяць.

Нагадаємо, останнім часом США, Німеччина та інші західні країни попереджали Китай, що будь-який крок в напрямку передачі Росії зброї матиме серйозні наслідки.

Відомо, що Росія вже купувала зброю в Ірану та Північної Кореї, але Китай залишався осторонь, хоча РФ розраховувала, що Пекін буде союзником Москви.