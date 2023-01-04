РФ використала близько 660 іранських дронів, чекає на нову поставку, - розвідка

У Росію має надійти чергова партія дронів-камікадзе від Ірану. Втім, скільки саме їх буде поки не відомо.

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Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький:

"У них реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів "Шахедів". За контрактом передбачено 1750. Потрібен час для їх доставки та підготовки", - каже Скібіцький.

Він зауважив, що протягом останніх днів окупанти застосували велику кількість дронів, а ці "запаси" необхідно поповнювати.

"За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде - будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу", - розповів Скібіцький.

Коментуючи питання щодо запуску дронів роями, він зауважив, що масований рій дронів спрямований на те, аби прорвати українську систему ППО і влучити в об'єкти. Якщо запускати малу кількість – 5-10 – не буде такого ефекту.

Представник ГУР МО України також додав, що росіяни використовують різні висоти і різні напрямки для обходу протиповітряної оборони, а також змінюють райони запуску дронів.

Раніше Скібицький розповів, що в Росії залишилося ракет на 2-3 масованих обстріли. Мова йде саме про високоточну зброю. У середньому на підготовку до масованої ракетної атаки йде близько двох тижнів.