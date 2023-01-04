РФ использовала около 660 иранских дронов, ожидает новую поставку, - разведка

В Россию должна поступить очередная партия дронов-камикадзе от Ирана. Впрочем, сколько именно их пока не известно.

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Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий:

"У них реально есть проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов "Шахедов". По контракту предусмотрено 1750. Нужно время для их доставки и подготовки", - говорит Скибицкий.

Он отметил, что в последние дни оккупанты применили большое количество дронов, а эти "запасы" необходимо пополнять.

"По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем еще уточнять. Как правило, до этого они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз", – рассказал Скибицкий.

Комментируя вопрос о запуске дронов роями, он отметил, что массированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать украинскую систему ПВО и попасть в объекты. Если запускать малое количество – 5-10 – не будет такого эффекта.

Представитель ГУР МО Украины также добавил, что россияне используют разные высоты и разные направления для обхода противовоздушной обороны, а также меняют районы запуска дронов.

Ранее Скибицкий рассказал, что у России осталось ракет на 2-3 массированных обстрела. Речь идет именно о высокоточном оружии. В среднем на подготовку к массированной ракетной атаке уходит около двух недель.