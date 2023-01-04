У розвідці розповіли, скільки у Росії залишилося ракет для масованих обстрілів

У Росії залишилося ракет на 2-3 масованих обстріли. Мова йде саме про високоточну зброю. У середньому на підготовку до масованої ракетної атаки йде близько двох тижнів.

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Про це розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

"Коли ми говоримо про можливість 2-3 ударів, ми маємо на увазі, що буде приблизно 80 ракет під час атаки, а, може, й більше", - зазначив Скібицький.

За його словами, йдеться про Х-101, Х-555 і "Калібри". Є ще окремо "Іскандери", тобто балістичні ракети. Х-101, Х-555 і "Калібри" - це високоточні ракети, які можуть застосовуватися на велику дальність.

"Тому що, наприклад, ефективний радіус застосування у Х-22 - 350 кілометрів. Відповідно, вони їх застосовують, але не дуже багато", - зазначив Скібіцький.

Він зауважив, що, наприклад, 31 грудня агресор застосував лише 20 крилатих ракет, хоча перед цим застосовували приблизно 70 чи навіть більше.

"Тож, кажучи про 2-3 удари, ми маємо на увазі саме масовану атаку", - уточнив Скібіцький.

Він нагадав, що масовані обстріли почалися 10-11 жовтня. Потім вони були щотижня, потім був інтервал у два тижні.

"Підготовка - це складний процес. Це вибір цілей, проведення розвідки, дорозвідки, це підготовка ракет, екіпажів, літаків, які будуть здійснювати удар, та інші питання, що пов'язані з координацією. Адже застосовуються ще безпілотники для ведення розвідки, бойові літаки-носії. А після нанесення ударів знову потрібно провести дорозвідку, уточнити, які результати тощо. Тому тиждень-два – це середній інтервал між використанням ракетного озброєння. Статистика говорить про це", - зазначив Скібицький.

За його словами, новий масований обстріл може відбутися навіть раніше 9-10 січня.

"Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший, є тренування екіпажів з завдання ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу", - каже він.

Крім того, як додав представник розвідки, ще багато буде залежати від погоди.

"Зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахеди" зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби. І зараз погода, принаймні в Києві, відповідна", - зазначає Скібицький.

Він також впевнений, що у Росії є свої плани, на які впливають навіть не один і не два фактори.

"Є комплексні чинники. І погода, і свята, і наявність ракет, і морози. Тому однозначно сказати, що превалює якийсь один елемент, дуже складно", - констатував він.

Нагадаємо, що у вересні Скібицький повідомляв, що в Росії залишилося менше 200 “Іскандерів” і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, які треба утилізувати.