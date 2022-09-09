У Росії залишилося менше 200 “Іскандерів”, - розвідка

В Росії залишилося менше 200 “Іскандерів” і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, які треба утилізувати.

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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, країна-агресор РФ “Іскандери” зараз застосовує дуже рідко. Востаннє вони їх застосували, коли нанесли ракетний удар по Київській області з території Білорусі у серпні.

"Кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує РФ. Ми порахували С-300 – це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Їх близько 7 тисяч", - зазначив Скібицький.

Він підкреслив, що замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, окупанти просто випускаються їх по нашій території.

"Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки", - зазначив представник ГУР МО.

За підрахунками, росіяни могли виробляти в рік 150-180 ракет системи “Калібр.

"І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва", – зазначив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ зіткнулася з гострою проблемою нестачі зброї та боєприпасів. Тому зараз Росія змушена купувати ракети та артилерію в Північної Кореї.

Зазначимо, аналітики дослідили електроніку новітніх російських крилатих ракет та бойових вертольотів і з'ясували, що для їх виробництва використовують технології 90-х та початку 2000-х років.