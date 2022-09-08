Окупанти підтримують "інформаційну блокаду" військових підрозділів, - розвідка

Командування армії країни-агресора РФ робить все можливе, щоб інформаційна ізоляція військових підрозділів зберігалась якомога довше і особовий склад вважав, що "все іде за планом".

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Мобілізований" особовий склад 1 армійського корпусу окупаційної армії (переважно складається з мешканців "днр") масово переводять на військовий контракт. При цьому, самі військові згоди на контракт не давали та дізнаються про зміну статусу постфактум. Їм також не надається інформація про суму майбутньої зарплати та терміни нарахування", - зазначають у розвідці.

У відомстві повідомили, що одночасно на окупованих землях Херсонської області на передньому краї тримають особовий склад, який нещодавно прибув на війну.

"Ці військові взагалі не володіють поточною інформацією про ситуацію на фронті. Вони не знають про обстріли Антонівського мосту та ГЕС, оскільки телефони відібрали, а командування такої інформацію не повідомляє", - зауважують у ГУР МО.

Солдатський та сержантський склад, а також офіцери нижчої командної ланки не проінформовані про знищення складів та місць дислокації російських підрозділів за останні 3 тижні.

"Командування робить все можливе, щоб інформаційна ізоляція підрозділів зберігалась якомога довше і особовий склад вважав, що "все іде за планом"", - підкреслили у розвідці.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія переважно мобілізовувала та відправляла на війну громадян, що проживали в таких суб'єктах РФ як Бурятія, Тува, Кавказ і т.д. На шостий місяць війни "приховану мобілізацію" почали проводити вже в Московській та Ленінградській областях, де рівень життя громадян вищий, ніж в інших регіонах РФ.