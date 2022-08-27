- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
"Прихована мобілізація" в РФ дійшла до Московської та Ленінградської областей, - розвідка
На початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія переважно мобілізовувала та відправляла на війну громадян, що проживали в таких суб'єктах РФ як Бурятія, Тува, Кавказ і т.д. На шостий місяць війни "приховану мобілізацію" почали проводити вже в Московській та Ленінградській областях, де рівень життя громадян вищий, ніж в інших регіонах РФ.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"Кураторами мобілізаційних кампаній призначаються безпосередньо керівники відповідних регіонів. Зокрема, Андрій Воробйов, губернатор Московської області. Один з "вірних штиків" Володимира Путіна обіймає цю посаду з 2012 року, замінивши на ній нинішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу", — з'ясувала розвідка.
Основний інструмент "прихованої мобілізації" — широка рекламна кампанія, яка включає в себе агітацію на основних телеканалах, радіо, в інтернеті та друкованих ЗМІ. Чоловікам пропонують підписати з ЗС РФ контракт на строк від 3-х до 12-ти місяців, пропонуючи підвищене грошове забезпечення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Відомо, що призовникам обіцяють щомісяця платити до 240 000 руб, на час навчання і простою – 30 000-45 000 руб.
Формально призовників зараховують на військову службу після ряду перевірок, зокрема військово-лікарської комісії (ВЛК). Насправді ж беруть всіх бажаючих, навіть з категорією "В" у військовому квитку. Тобто, обмежено придатних.
"Наразі основна частина бажаючих з Москви або Московської області укладає контракти на базі військової частини 73621 (1 танкова армія) ЗС РФ – Одинцово, мікрорайон Баковка, Московська обл. Після підписання контракту проводиться підготовка контрактників від 10 днів до місяця. Головну увагу зосереджено на підготовці екіпажів танків Т-72Б3", — розповіли в ГУР.
Крім того, для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території ОРДЛО розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали “відстрочку”.
Наразі в ЗС РФ фіксується дефіцит офіцерів. Щоб якось заповнити ці вакансії розпочато масове присвоєння офіцерського звання молодший лейтенант особам сержантського складу без відповідного досвіду та освіти.