У Росії засуджених рекрутують на війну з Україною, - ГУР

У Росії засуджених рекрутують до приватних військових компаній для війни з Україною. Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє Головне управління розвідки.

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"З огляду на значні втрати на війні в Україні, в РФ активізували набір у приватні військові компанії. Через брак бажаючих активізується рекрутування у місцях позбавлення волі. Зокрема, розташованих у Республіці Адигея. Після підписання та виконання контрактів із ПВК, "зекам" обіцяють повну амністію", - сказано у повідомленні.

У розвідці повідомляють, що збирання рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутора Молькино Краснодарського краю, де, як відомо, знаходиться база підготовки бойовиків ПВК "Вагнер".

"Аналогічна робота проводиться в місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Стаття, за якою була засуджена конкретна людина - неважлива. Навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію після шести місяців "служби". цьому всі «зеки» мають носити спеціальні жетони, які вказують на їхній статус. Їм заборонено мати сенсорні телефони – лише застарілі кнопкові дзвінки», - повідомляє ГУР.

Згідно з повідомленням, у ході співбесід, які проводять військовослужбовці головного управління генерального штабу ЗС РФ, новобранцям доводять, що протягом двох місяців планується набір до 10000 добровольців. Після цього склад ПВК буде передислоковано на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю за дорогами у напрямку Ізюм – Слов'янськ – Бахмут.

Нагадаємо, раніше у СБУ повідомляли, що російські військові платять по 20 тисяч доларів за документ про "демобілізацію", щоб втекти з війни в Україні.