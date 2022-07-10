В России осужденных рекрутируют на войну с Украиной, - ГУР

В России осужденных рекрутируют в частные военные компании для войны с Украиной. Об этом на своем телеграм-канале сообщает Главное управление разведки.

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"Учитывая значительные потери на войне в Украине, в РФ активизировали набор в частные военные компании. Из-за нехватки желающих активизируется рекрутирование в местах лишения свободы. В частности, расположенных в Республике Адыгея. После подписания и выполнения контрактов с ЧВК, "зекам" обещают полную амнистию", - сказано в сообщении.

В разведке сообщают, что сбор рекрутов проходит на военном полигоне вблизи хутора Молькино Краснодарского края, где как известно находится база подготовки боевиков ЧВК "Вагнер".

"Аналогичная работа проводится в местах лишения свободы в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Статья, по которой был осужден конкретный человек – неважна. Даже если это убийство или другие тяжкие преступления. Всем обещают полную амнистию после шести месяцев "службы". При этом все «зеки» должны носить специальные жетоны, указывающие на их статус. Им запрещено иметь сенсорные телефоны – только устаревшие кнопочные звонки", — сообщает ГУР.

Согласно сообщению, в ходе собеседований, проводимых военнослужащими главного управления генерального штаба ВС РФ, новобранцам доказывают, что в течение двух месяцев планируется набор до 10000 добровольцев. После этого состав ЧВК будет передислоцирован на территорию Донбасса. Среди основных задач – установление контроля над дорогами в направлении Изюм – Славянск – Бахмут.

Напомним, ранее в СБУ сообщали, что российские военные платят по 20 тысяч долларов за документ о "демобилизации", чтобы сбежать с войны в Украине.