Оккупанты платят по $20 тысяч взятки, чтобы сбежать с войны, - СБУ

Военные Российской Федерации платят по 20 тысяч долларов за документ о "демобилизации", чтобы сбежать с войны в Украине.

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Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватила Служба безопасности Украины.

Отец, мобилизованный в так называемой "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые помогли бы им обоим "демобилизоваться". Признается, что не пожалеет продать для этого автомобиль.

По словам его сына, за "демобилизацию" берут 20 тысяч долларов, а не 2 тысячи, как думал отец.

"Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (размер взятки – ред.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов".

Согласно разговору россиян, если ты сориентировался сразу, то откупиться от "мобилизации" на месте можно за 2 тысячи долларов, если нет, то вырваться с фронта обойдется в десять раз дороже.

Напомним, российские военные пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать с войны в Украине. Самые причудливые из них отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на свою свадьбу.