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Командиры армии РФ продают пайки своих солдат, поэтому они вынуждены есть собак, - СБУ
Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры российских захватчиков, рассказывающих о том, как их командиры продают пайки своих солдат, поэтому оккупанты продолжают питаться собаками.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что на одной из записей оккупант жалуется жене. Также он отмечает, что их пайки идут "налево", и виноваты в этом командиры, которые их перепродают.
"Он банки привезли консервированные: какая-нибудь закуска, морковка, капуста... Мы сразу же выбросили. Х*рня полна, как поросятам".Подписывайтесь на наш YouTube канал
На второй записи другой оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам.
"Собаку! Мясо хочется же!" – отвечает российский оккупант.
Напомним, российские военные пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать от войны в Украине. Самые причудливые из них отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на свою свадьбу.