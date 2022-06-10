Командиры армии РФ продают пайки своих солдат, поэтому они вынуждены есть собак, - СБУ

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры российских захватчиков, рассказывающих о том, как их командиры продают пайки своих солдат, поэтому оккупанты продолжают питаться собаками.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что на одной из записей оккупант жалуется жене. Также он отмечает, что их пайки идут "налево", и виноваты в этом командиры, которые их перепродают.

"Он банки привезли консервированные: какая-нибудь закуска, морковка, капуста... Мы сразу же выбросили. Х*рня полна, как поросятам".

На второй записи другой оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам.

"Собаку! Мясо хочется же!" – отвечает российский оккупант.

Напомним, российские военные пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать от войны в Украине. Самые причудливые из них отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на свою свадьбу.