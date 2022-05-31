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Россияне подписывают согласие на убийство гражданских, идя на войну против Украины, - СБУ
Российские захватчики, идя на войну против Украины, подписывают согласие на убийство украинцев.
Об этом СБУ рассказал российский пленный снайпер.
Правоохранители отметили, что новые пленные уже не рассказывают следователям СБУ, что приехали в Украину на учебу, а заранее понимают, что им будут давать приказы убивать гражданских украинцев.
"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорт заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта – ред.) или просто уволят", – говорит пленный.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Службе безопасности добавили, что российский пленник сделал выбор – убивать украинцев, чтобы не сидеть в российской тюрьме. Но, вероятно, будет сидеть в украинской, ведь он задержан и дает показания СБУ.
Напомним, СБУ перехватила телефонный разговор россиян, где речь шла о том, что контрактники в армии РФ ждут конца мая, чтобы поскорее бежать из Украины. Найти новых желающих сражаться непросто, поэтому командование пытается удержать тех, кто сейчас на фронте.