Россияне подписывают согласие на убийство гражданских, идя на войну против Украины, - СБУ

Российские захватчики, идя на войну против Украины, подписывают согласие на убийство украинцев.

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Об этом СБУ рассказал российский пленный снайпер.

Правоохранители отметили, что новые пленные уже не рассказывают следователям СБУ, что приехали в Украину на учебу, а заранее понимают, что им будут давать приказы убивать гражданских украинцев.

"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорт заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта – ред.) или просто уволят", – говорит пленный.

В Службе безопасности добавили, что российский пленник сделал выбор – убивать украинцев, чтобы не сидеть в российской тюрьме. Но, вероятно, будет сидеть в украинской, ведь он задержан и дает показания СБУ.

Напомним, СБУ перехватила телефонный разговор россиян, где речь шла о том, что контрактники в армии РФ ждут конца мая, чтобы поскорее бежать из Украины. Найти новых желающих сражаться непросто, поэтому командование пытается удержать тех, кто сейчас на фронте.