Контрактники российской армии ждут конца мая, чтобы поскорее сбежать из Украины, - СБУ

Контрактники в армии Российской Федерации ждут конца мая, чтобы поскорее сбежать из Украины. Найти новых желающих сражаться непросто, поэтому командование пытается удержать тех, кто сейчас на фронте.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ, ссылаясь на перехваченный телефонный разговор россиян.

Отмечается, что в конце мая истекает определенный законодательством РФ 90-дневный срок на проведение "спецоперации". Поэтому те, кто въехал в Украину в феврале, имеют основания законно покинуть службу.

"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас не хочет менять, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, сейчас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться... Буду искать что-нибудь на гражданке", - говорит россиянин с другом.

В то же время найти новых желающих воевать непросто, поэтому командование пытается удержать этих вояк.

"Приезжают, агитируют там, какими только способами: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы поедете, кто здесь останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило".

Напомним, Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения уничтожили около 30 150 российских военных, 1338 вражеских танков и 3270 боевых бронированных машин. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки, 28 мая, наблюдались на Бахмутском направлении.