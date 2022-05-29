Понад 30 тисяч військових та 1338 танків: бойові втрати росіян станом на 29 травня

Збройні сили України з початку широкомасштабного вторгнення знищили близько 30 150 російських військових, 1338 ворожих танків та 3270 бойових броньованих машин.

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Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що станом на 29 травня орієнтовні втрати російської армії у війні проти України склали:

особового складу - близько 30150 (+150) осіб ліквідовано;

танків - 1338 (+8);

бойових броньованих машин - 3270 (+12);

артилерійських систем – 631 (+3);

РСЗВ - 203 (+0);

засоби ППО - 93 (+0);

літаків – 207 (+0);

гелікоптерів – 174 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1);

крилаті ракети - 116 (+0);

кораблі/катери - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14);

спеціальна техніка - 48 (+0).

У Генштабі наголосили, що найбільші втрати противника протягом минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова розповіла, як російські окупанти знущалися над українськими військовими, які перебували у полоні.

Зокрема, росіяни замотували очі скотчем українцям, одягали на голову мішок, зв’язували руки мотузками, під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг та відкритих ранах.