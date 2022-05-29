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Более 30 тысяч военных и 1338 танков: боевые потери россиян по состоянию на 29 мая
Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения уничтожили около 30 150 российских военных, 1338 вражеских танков и 3270 боевых бронированных машин.
Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что на 29 мая ориентировочные потери российской армии в войне против Украины составили:
- личного состава – около 30150 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1338 (+8);
- боевых бронированных машин – 3270 (+12);
- артиллерийских систем – 631 (+3);
- РСЗО – 203 (+0);
- средства ПВО – 93 (+0);
- самолетов – 207 (+0);
- вертолетов – 174 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);
- крылатые ракеты – 116 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14);
- специальная техника – 48 (+0).
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова рассказала, как российские оккупанты издевались над находившимися в плену украинскими военными.
В частности, россияне заматывали глаза скотчем украинцам, одевали на голову мешок, связывали руки веревками, во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, избивали прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам.