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Более 30 тысяч военных и 1338 танков: боевые потери россиян по состоянию на 29 мая

ВСУ, боевые потери россиян, украинские военные, война в Украине
Фото: Боевые потери россиян по состоянию на 29 мая

Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения уничтожили около 30 150 российских военных, 1338 вражеских танков и 3270 боевых бронированных машин.

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Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что на 29 мая ориентировочные потери российской армии в войне против Украины составили:

  • личного состава – около 30150 (+150) человек ликвидировано;
  • танков – 1338 (+8);
  • боевых бронированных машин – 3270 (+12);
  • артиллерийских систем – 631 (+3);
  • РСЗО – 203 (+0);
  • средства ПВО – 93 (+0);
  • самолетов – 207 (+0);
  • вертолетов – 174 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);
  • крылатые ракеты – 116 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14);
  • специальная техника – 48 (+0).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Напомним, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова рассказала, как российские оккупанты издевались над находившимися в плену украинскими военными.

В частности, россияне заматывали глаза скотчем украинцам, одевали на голову мешок, связывали руки веревками, во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, избивали прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам.

Автор:
Анастасия Дедковская