Более 30 тысяч военных и 1338 танков: боевые потери россиян по состоянию на 29 мая

Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения уничтожили около 30 150 российских военных, 1338 вражеских танков и 3270 боевых бронированных машин.

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Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что на 29 мая ориентировочные потери российской армии в войне против Украины составили:

личного состава – около 30150 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1338 (+8);

боевых бронированных машин – 3270 (+12);

артиллерийских систем – 631 (+3);

РСЗО – 203 (+0);

средства ПВО – 93 (+0);

самолетов – 207 (+0);

вертолетов – 174 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);

крылатые ракеты – 116 (+0);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14);

специальная техника – 48 (+0).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Напомним, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова рассказала, как российские оккупанты издевались над находившимися в плену украинскими военными.

В частности, россияне заматывали глаза скотчем украинцам, одевали на голову мешок, связывали руки веревками, во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, избивали прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам.