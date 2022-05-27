Украинские военные накрыли командный пункт россиян на Донбассе

В Донецкой области 27 мая украинские защитники накрыли передовой командный пункт вражеских сил, где находились более чем 20 старших российских офицеров.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

Он уточнил, что в результате профессиональной работы украинских военнослужащих здание оккупантов уничтожено полностью.

Кроме того, в это день ВСУ произвели удачную контратаку с поддержкой авиации в Херсонской области.

"Впоследствии сбит российский самолет, который пытался перехватывать наши штурмовики", — добавил Арестович.

Отметим также, что Северодонецк Луганской области контролируется Вооруженными силами Украины. Город не находится в окружении врага, однако командование ВСУ может принять решение об отходе сил из города, чтобы не попасть в окружение.