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Украинские военные накрыли командный пункт россиян на Донбассе
В Донецкой области 27 мая украинские защитники накрыли передовой командный пункт вражеских сил, где находились более чем 20 старших российских офицеров.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".
Он уточнил, что в результате профессиональной работы украинских военнослужащих здание оккупантов уничтожено полностью.
Кроме того, в это день ВСУ произвели удачную контратаку с поддержкой авиации в Херсонской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Впоследствии сбит российский самолет, который пытался перехватывать наши штурмовики", — добавил Арестович.
Отметим также, что Северодонецк Луганской области контролируется Вооруженными силами Украины. Город не находится в окружении врага, однако командование ВСУ может принять решение об отходе сил из города, чтобы не попасть в окружение.