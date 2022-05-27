Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Война Война
Категория
Политика
Дата публикации

Украинские военные накрыли командный пункт россиян на Донбассе

Украинские военные накрыли командный пункт россиян на Донбассе
Арестович намекнул на успешную контратаку ВСУ на Херсонском направлении. Фото: прессслужба Минобороны

В Донецкой области 27 мая украинские защитники накрыли передовой командный пункт вражеских сил, где находились более чем 20 старших российских офицеров.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

Он уточнил, что в результате профессиональной работы украинских военнослужащих здание оккупантов уничтожено полностью.

Кроме того, в это день ВСУ произвели удачную контратаку с поддержкой авиации в Херсонской области.

"Впоследствии сбит российский самолет, который пытался перехватывать наши штурмовики", — добавил Арестович.

Отметим также, что Северодонецк Луганской области контролируется Вооруженными силами Украины. Город не находится в окружении врага, однако командование ВСУ может принять решение об отходе сил из города, чтобы не попасть в окружение.

Автор:
Вита Молодан