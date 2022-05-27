Лиман в основном контролируют российские войска , - глава Донецкой ОВА

Город Лиман в Краматорском районе Донецкой области в основном контролируют российские войска, а украинские военные заняли новые укрепленные позиции на Лиманском направлении.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в комментарии "Громадському".

По его словам, российские войска "в основном" контролируют Лиман в Донецкой области, а украинские силы отступили на укрепленные позиции.

"Особенно горячие бои на Лиманском направлении. Большинство Лимана не контролируется украинскими военными. Равно как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской общины" - сообщил Кириленко.

Продолжаются обстрелы вдоль всей линии фронта в Донецкой области. Оккупанты также наносят ракетные и авиационные удары по городам, относительно удаленным от линии фронта. Это Бахмут, Покровск и Краматорск.

По словам Кириленко, оккупанты хотят захватить всю Донецкую область, поэтому Бахмут их особенно интересует.

"А потом они хотят перебрасывать свою группировку через Лиман благодаря контролю над трассой Бахмут-Северодонецк, чтобы наступать на Донецком направлении. На севере области основная цель россиян - Славянск и Краматорск" - добавил Кириленко.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, противник пытается прорваться на Бахмутском направлении, чтобы нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать подразделения ВСУ от основных сил.