Лиман здебільшого контролюють російські війська, - голова Донецької ОВА

Місто Лиман у Краматорському районі Донецької області переважно контролюють російські війська, а українські військові зайняли нові укріплені позиції на Лиманському напрямку.

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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у коментарі "Громадському".

За його словами, російські війська "переважно" контролюють Лиман у Донецькій області, а українські сили відступили на укріплені позиції.

"Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегрупування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади", - повідомив Кириленко.

Триває обстріл уздовж усієї лінії фронту в Донецькій області. Окупанти також завдають ракетних та авіаційних ударів по містах, відносно віддалених від лінії фронту. Це Бахмут, Покровськ та Краматорськ.

За словами Кириленка, окупанти хочуть захопити всю Донецьку область, тож Бахмут їх особливо цікавить.

"А потім вони хочуть перекидати своє угруповання через Лиман завдяки контролю над трасою Бахмут-Сєвєродонецьк, щоб наступати на Донецькому напрямку. На півночі області основна мета росіян – Слов'янськ та Краматорськ" – додав Кириленко.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, противник намагається прорватися на Бахмутському напрямку, щоб порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати підрозділи ЗСУ від основних сил.