Війна в Україні триватиме до зими, - ГУР

Представник військової розвідки України зробив прогноз, що війна триватиме до зими. Про це Вадим Скібіцький розповів під час інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, кремлівський диктатор не хоче здавати свої позиції та відмовлятися від планів, тому, за прогнозами аналітиків, війна буде довготривалою.

"Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна затягуватиметься. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень чи буде до кінця року. Це залежить від нашого опору, від стану наших сил оборони та від тієї допомоги, яку нам надають", - каже він.

Вадим Скибицький також заявив, що з травня на Херсонщині російська армія будує кілька ліній оборони, мінує мости та дороги.

При цьому Росія вже використала 60% запасів високоточної зброї. Запаси вичерпуються, тому їм довелося розконсервувати старі радянські боєприпаси. Також після знищення крейсера "Москва" та ГДК "Саратов" російські кораблі не підходять близько до українських берегів.

У розвідці також повідомили, що 11 вересня у Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму чи інших заходів на окупованих територіях.

"7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років, і всі говоритимуть про те, що військові захочуть зробити йому подарунок. До кінця року взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес", – каже Вадим Скибіцький.

Різні кола намагалися переконати Путіна не розпочинати війну, але цього не вдалося. Він планує керувати Росією до кінця своїх днів, від сценарію "приймач" президент РФ давно відмовився, пояснює Вадим Скібіцький.

"Він нікому не довіряє, нікого не чує. У нього є свої плани, що стосуються відновлення російської імперії, він це заявив на весь світ. Його намагалися переконати іноземні лідери, були спроби переконати від політичного бомонду, представників економічного блоку РФ, олігархів, але це не вдалося", - додав він.

Нагадаємо, що війська РФ відновили наступ у напрямку Слов'янська та намагаються закріпитися у Лимані.