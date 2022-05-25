Российские оккупанты уже использовали более 60% запасов высокоточного вооружения, - ГУР

По данным украинской разведки, РФ изменила тактику применения такого вооружения, так как есть соответствующие нормативные требования по пороговому уровню, который необходимо держать в войсках.

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По данным украинской военной разведки, российские войска исчерпывают запасы высокоточного оружия.

"По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60% запасов. По некоторым видам, даже больше – 70%", - сообщил заместитель главы ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, есть соответствующие нормативные требования по пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам". Этот пороговый уровень почти наступил.

Таким образом РФ изменила тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось 2 или 4 ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, а это от 8 до 12 ракет разного формата. Либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного, либо морского, воздушного базирования, для того, чтоб быть готовым поразить эту цель.

"Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточные боеприпасы в РФ на предельном уровне", - говорит Скибицкий.

Он добавил, что в первые два месяца полномасштабного вторжения Россия наносила хаотические удары высокоточными ракетами.

Скибицкий убежден, что у России пока нет достаточных мощностей для быстрого пополнения израсходованных запасов высокоточного вооружения. Из-за введенных экономических санкций со стороны западных стран, российская промышленность не может получить необходимое количество импортных комплектующих для оснащения высокоточных ракет.

Напомним, что Путин упростил выдачу российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.