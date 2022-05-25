В Харьковской области в результате боевых действий разрушены 45% дорог, - автодор

В Харьковской области в результате российской агрессии и прохождения боевых действий разрушено 45% (1059 км автодорог) автомобильных дорог общего пользования.

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Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Андрей Алексеев.

"В результате российской агрессии и прохождения боевых действий на территории области дорожное хозяйство потерпело значительные разрушения, а именно 45% (1 059 км автодорог) от сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Разрушены 16 искусственных сооружений на государственных дорогах, из которых 12 находятся на балансе Службы", – проинформировал Алексеев.

В частности, часть этих дорог находится на оккупированных территориях.

"Сколько времени и ресурсов нужно, чтобы все отстроить - пока трудно прогнозировать. В первую очередь, усилия направляем на устройство временных объездов разрушенных сооружений и обеспечение проезда приоритетными направлениями, где это возможно", - подчеркнул начальник Службы.

Напомним, 4 мая сообщение Киев – Житомир по Варшавской трассе было полностью восстановлено после открытия моста через реку Тетерев.

Также 29 апреля в Киевской области была открыта временная переправа для сообщения Гостомеля и Бучи с Киевом.