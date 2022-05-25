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У Харківській області внаслідок бойових дій зруйновано 45% доріг, - автодор
У Харківській області внаслідок російської агресії та проходження бойових дій зруйновано 45% (1 059 км автошляхів) автомобільних доріг загального користування.
Про це повідомив начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Андрій Алєксєєв.
"Внаслідок російської агресії та проходження бойових дій на території області дорожнє господарство зазнало значних руйнувань, а саме 45% (1 059 км автошляхів) від мережі автомобільних доріг загального користування державного значення. Зруйновано 16 штучних споруд на державних дорогах, з яких 12 знаходяться на балансі Служби", - поінформував Алєксєєв.
Зокрема, частина цих доріг ще знаходиться на окупованих територіях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Скільки часу та ресурсів потрібно, щоб усе відбудувати - поки що важко прогнозувати. Першочергово, зусилля направляємо на влаштування тимчасових об‘їздів зруйнованих споруд та забезпечення проїзду пріоритетними напрямками, де це можливо", - наголосив начальник Служби.
Нагадаємо, 4 травня сполучення Київ – Житомир Варшавською трасою було повністю відновлено після відкриття мосту через річку Тетерів.
Також 29 квітня у Київській області відкрили тимчасову переправу для сполучення Гостомеля та Бучі з Києвом.