У Харківській області внаслідок бойових дій зруйновано 45% доріг, - автодор

У Харківській області внаслідок російської агресії та проходження бойових дій зруйновано 45% (1 059 км автошляхів) автомобільних доріг загального користування.

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Про це повідомив начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Андрій Алєксєєв.

"Внаслідок російської агресії та проходження бойових дій на території області дорожнє господарство зазнало значних руйнувань, а саме 45% (1 059 км автошляхів) від мережі автомобільних доріг загального користування державного значення. Зруйновано 16 штучних споруд на державних дорогах, з яких 12 знаходяться на балансі Служби", - поінформував Алєксєєв.

Зокрема, частина цих доріг ще знаходиться на окупованих територіях.

"Скільки часу та ресурсів потрібно, щоб усе відбудувати - поки що важко прогнозувати. Першочергово, зусилля направляємо на влаштування тимчасових об‘їздів зруйнованих споруд та забезпечення проїзду пріоритетними напрямками, де це можливо", - наголосив начальник Служби.

Нагадаємо, 4 травня сполучення Київ – Житомир Варшавською трасою було повністю відновлено після відкриття мосту через річку Тетерів.

Також 29 квітня у Київській області відкрили тимчасову переправу для сполучення Гостомеля та Бучі з Києвом.