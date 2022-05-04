Рух між Києвом та Житомиром Варшавською трасою повністю відновлено

Сполучення Київ – Житомир Варшавською трасою повністю відновлено після відкриття мосту через річку Тетерів. Про це 4 травня повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На Варшавській трасі за час ведення бойових дій російські військові зруйнували та пошкодили три штучні споруди. Після того, як Збройні сили України звільнили Київську область, у регіоні почали проводити розмінування, зокрема доріг. Слідом за саперами почав працювати "Укравтодор".

Компанія розпочала процес відновлення проїзду на важливих логістичних маршрутах Київської області.

"На сьогоднішній день по всіх цих зруйнованих мостах забезпечено тимчасовий проїзд та відновлено сполучення Києва з Житомирською автомобільною дорогою М-07 Київ — Ковель — Ягодин", — розповів Кубраков.

Нагадаємо, "Укравтодор" очистив близько 500 км автодоріг різних форм власності у Київській, Сумській та Чернігівській областях.