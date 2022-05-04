Движение от Киева до Житомира по Варшавской трассе полностью восстановлено

Сообщение Киев – Житомир по Варшавской трассе полностью восстановлено после открытия моста через реку Тетерев. Об этом 4 мая сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

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На Варшавской трассе за время ведения боевых действий российские военные разрушили и повредили три искусственных сооружения. После того, как Вооруженные силы Украины освободили Киевскую область, в регионе начали проводить разминирование, в том числе дорог. Следом за саперами начал работать "Укравтодор".

Компания начала процесс возобновления проезда на важных логистических маршрутах Киевской области.

"На сегодняшний день по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирской автомобильной дорогой М-07 Киев – Ковель – Ягодин", — рассказал Кубраков.

Напомним, “Укравтодор” очистил около 500 км автодорог различных форм собственности в Киевской, Сумской и Черниговской областях.