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"Укравтодор" очистил около 500 км автодорог в Киевской, Сумской и Черниговской областях
Государственное агентство автомобильных дорог “Укравтодор” очистило около 500 км автодорог различных форм собственности в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Об этом “Укравтодор” сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.
"На сегодняшний день командой "Укравтодора" в Киевской, Сумской и Черниговской областях очищено около 500 км дорог разных форм собственности, обеспечен проезд 14 мостами. С 5 апреля дорожные бригады присоединились к волонтерам и коммунальщикам и занимаются генеральной уборкой. На сегодняшний день имеем 212 км очищенных улиц наиболее пострадавших населенных пунктов Киевщины. Все решения по восстановлению инфраструктуры принимаются с учетом мнения военных, особенно это касается возведения любых временных построек", — сообщает "Укравтодор".
Ключевые временные переправы обустраиваются на так называемых "дорогах жизни" в Киевской, Черниговской и Сумской областях. В частности, уже функционируют:
- мост через реку Ирпень на дороге Р-30. Менее чем за неделю дорожники построили и восстановили сообщение Ирпеня, Бучи и Ворзеля со столицей;Подписывайтесь на наш Telegram канал
- переправа вблизи села Стоянка на трассе М-06 Киев – Чоп;
- временная переправа на маршруте Киев – Чернигов в Черниговской области (на дороге Р-69);
- временная переправа по дороге Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч (на участке между Черниговом и Меной);
- две на дороге Р-83 — соединяют между собой Городню, Сновск и Корюковку, обеспечивают выезд на автомобильную дорогу Н-27.
Организована переправа и восстановлена связь между Тростянцем и Ахтыркой благодаря временному искусственному сооружению в Климентово на дороге Н-12 Сумы – Полтава.
Напомним, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании консультативно-совещательного совета по восстановлению Украины от последствий войны.