Внаслідок ракетного удару пошкоджено міст через Дністровський лиман, рух перекрито

Внаслідок ракетного удару 26 квітня було пошкоджено міст через Дністровсько-Цареградське гирло у селищі Затока, який сполучає південну частину Одеської області з рештою території України. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"Обставини та інформація про постраждалих уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь вибрати альтернативні маршрути руху", — заявила влада обласного центру. Аналогічна інформація також розповсюджується і з посиланням на оперативне командування "Південь" Збройних сил України.

У свою чергу, як повідомляє "Суспільне Одеса", тимчасово скасовано поїзд "Південна Пальміра" сполученням Одеса — Ізмаїл. У той же час вказано, що маршрут відновить курсування з Одеси 1, 2, 8 та 9 травня, а з Ізмаїла – 2, 3, 9 та 10 травня.

Зазначимо, що суміщений автомобільно-залізничний міст у Затоці є розвідним (для проходу суден горизонтально піднімається частина полотна), він був відкритий у 1955 році.

Міст забезпечує єдиний залізничний та один із двох автомобільних шляхів проїзду між двома частинами Одеської області, розділеними Дністровським лиманом. Втім, альтернативна автодорога пролягає через територію Молдови, яка орендується Україною, біля села Паланка з протилежного боку лиману.

Нагадаємо також, що на початку березня дорога через Затоку та Білгород-Дністровський вже перекривалася для транзитного прямування до Молдови: у цей район пропускали лише місцевих мешканців, а для проїзду до Молдови та на південь Одеської області залишалася лише дорога через Маяки та Паланку.