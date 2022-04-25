Путін до 9 травня хоче захопити Одесу та південь країни — Bellingcat

За словами журналіста Христо Грозєва, РФ хоче "продати" росіянам хоч якусь перемогу.

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Російська Федерація планує захопити південь України та Одесу до 9 травня, щоб показати хоч якісь досягнення росіянам. Про це журналіст Христо Грозєв повідомив на YouTube-каналі Україна 24 під час спецетеру "Два місяці героїчного опору".

"Тут очевидно, що з їхнього боку є паніка, є бажання "продати" якусь перемогу до 9 травня. Вони розуміють, що якщо нічого красивого, як повний коридор до Одеси, наприклад, вони не подарують народу, то народ почне ставити питання", — каже Грозєв.

За словами журналіста, росіяни перестають вірити своєму уряду та пропаганді.

"Ми відслідковуємо щодня всі запити в російських інтернет-пошуковиках, і запитаннями, що часто ставляться, є: що реально сталося з крейсером "Москва"? Коли Україна заїде на територію Росії? Куди подівся Шойгу? Тиждень тому населення більше вірило в пропаганду, проте останні 3-4 дні ставлять питання, які показують, що населення не вірить своєму уряду, проте публічно це ще не висловлює", — додав Христо Грозєв.

Розслідувач Христо Грозєв додав, якщо Путіну це не вдасться, РФ піде на терористичні заходи.

Нагадаємо, що напередодні Великодня в Одесі росіяни ракетним ударом убили вісім людей.