У Зеленського розповіли, як можна конфіскувати заморожені гроші РФ

Механізм стягнення коштів Російської Федерації, які були заморожені на закордонних рахунках задля компенсації заподіяної шкоди, може бути реалізований шляхом підписання міжнародного договору.

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Про це сьогодні, 25 квітня, заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов. За його словами, гроші можна буде стягнути шляхом ухвалення відповідних законів у кожній юрисдикції, де вони були заморожені.

"Офіс президента разом із Міністерством юстиції розробив механізми стягнення коштів РФ, заморожених за кордоном задля компенсації заподіяної шкоди", —заявив Смирнов.

Він зазначив, що є кілька планів реалізації.

Основний з них — підписання міжнародного договору, який передбачатиме зняття імунітету із коштів РФ та спрямування їх постраждалим громадянам та юридичним особам, а також на відновлення інфраструктури, розповів заступник глави Офісу президента.

У той же час Смирнов підкреслив, що план Б — це прийняття відповідного закону в кожній юрисдикції, де кошти були заморожені.

Заступник голови Офісу президента уточнив, що в деяких країнах такі законопроєкти вже підготовлені, цього тижня триватимуть переговори з міжнародними партнерами.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що за найоптимістичнішого сценарію Україна зможе отримати компенсації за руйнування від Російської Федерації наприкінці літа, і то тільки в тому випадку, якщо країни, де знаходяться кошти РФ, ухвалять закони про передачу їх Україні.

Перед цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що втрати України від повномасштабної військової агресії Росії з урахуванням уже завданих та майбутніх втрат у майбутньому становлять понад $1 трлн.