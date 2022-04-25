У Зеленского рассказали, как можно конфисковать замороженные деньги РФ

Механизм взыскания денежных средств Российской Федерации, которые были заморожены на заграничных счетах в счет компенсации причиненного ущерба, может быть реализован путем подписания международного договора.

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Об этом сегодня, 25 апреля, заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов. По его словам, деньги можно будет взыскать путем принятия соответствующих законов в каждой юрисдикции, где они были заморожены.

"Офис президента вместе с Министерством юстиции разработал механизмы взыскания средств РФ, замороженных за границей в счет компенсации причиненного ущерба", – заявил Смирнов.

Он отметил, что есть несколько планов реализации.

Основной из них — подписание международного договора, который будет предусматривать снятие иммунитета со средств РФ и направление их пострадавшим гражданам и юридическим лицам, а также на восстановление инфраструктуры, рассказал замглавы Офиса президента.

В то же время Смирнов подчеркнул, что план Б — это принятие соответствующего закона в каждой юрисдикции, где средства были заморожены.

Замглавы Офиса президента уточнил, что в некоторых странах такие законопроекты уже подготовлены, на текущей неделе будут продолжаться переговоры с международными партнерами.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что при самом оптимистичном сценарии Украина сможет получить компенсации за разрушения от Российской Федерации в конце лета, и то только в том случае, если страны, где находятся средства РФ, примут законы о передаче их Украине.

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом уже нанесенных и будущих потерь в будущем составляют более $1 трлн.