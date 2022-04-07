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Украина может получить репарации от России не раньше конца лета

Украина может получить репарации от России лишь к концу лета
Тысячи украинских домов разрушены из-за агрессии РФ

При самом оптимистичном сценарии Украина сможет получить репарации от Российской Федерации в конце лета.

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Об этом в эфире телемарафона заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Российские средства находятся на западных счетах ЕС или Швейцарии, поэтому от нашего желания зависит мало. По самым оптимистичным сценариям, если Россия в таком же темпе будет ужасать мир своими неописуемыми преступлениями и мы будем видеть готовность Запада адекватно на это реагировать, тогда сценарий оптимистичный — конец лета", — сказал министр.

По словам Малюськи, есть три пути таких выплат.

"Первый — выплата из государственного бюджета. Второй — выплата добровольно-принудительная РФ, когда мы средства у них отберем, будем распределять через специально созданные фонды или судебные институты. Или просто судебный порядок — в частности, путем обращения в Европейский суд по правам человека", — объяснил он.

По словам Малюськи, также возможно принятие странами, где находятся средства РФ, законов о передаче их Украине.

"При этом Россия сама делает все для того, чтобы мы получили эти деньги. Все совершаемые ею ужасные преступления приближают нас к этому", — сказал министр.

Он также рассказал, что нужно сделать, чтобы в будущем получить компенсацию за разрушенное жилье: проверить документы и титул на имущество (необходимо, чтобы было зарегистрировано право собственности) и зафиксировать ущерб (фото и видео, свидетели, профессиональная оценка).

Напомним, через сервис госуслуг "Дія" украинцы могут подать заявку на восстановление разрушенного из-за войны недвижимого имущества. Порядок сбора и учета такой информации уже одобрил Кабмин

Потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом уже нанесенных и будущих потерь составляют более $1 трлн.

Отметим, политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов российских олигархов для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины после войны.

Ранее премьер-министр Британии призвал разработать "План Маршалла для Украины", который будет финансироваться за  счет имущества российских олигархов. 

Автор:
Светлана Манько