"Репарации — один из возможных источников ресурсов на восстановление страны. Во всем мире "замораживают" активы страны-агрессора", — убеждена первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова

Хотя война продолжается, в украинских властных кругах уже говорят о восстановлении экономики Украины после победы. Восстанавливать страну мы, согласно заявлениям наших чиновников и партнеров, будем как за свой счет, из бюджета или привлекая внутренние инвестиции, так и за счет внешнего финансирования.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

На какие ресурсы может рассчитывать Украина в процессе своего восстановления, на какие отрасли нужно делать основную ставку, насколько мощной может быть помощь коллективного Запада, в интервью Delo.ua рассказала первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

– Как нам в условиях войны помогают международные партнеры и хватит ли нам того, что они предоставляют?

Екатерина Рожкова: Нам важно сохранить финансовую стабильность в период войны и, учитывая существенное сокращение производства, заручиться финансовой поддержкой наших международных партнеров. И на этом мы сейчас сфокусированы.

На сегодняшний день поддержка, полученная от международных финансовых организаций, составляет около $3,3 млрд в эквиваленте . Мы получили $1,4 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) в эквиваленте, около €600 млн от Евросоюза, $500 млн в эквиваленте Всемирного банка (это €312 млн и $151 млн) и еще почти €640 млн от Европейского инвестиционного банка.

Нацбанк Украины заключил договор с Национальным банком Польши на проведение валютного свопа (соглашение об обмене активов – Delo.ua) гривня/доллар объемом до $1 млрд. Сейчас мы ожидаем решения об открытии своп-линий от центробанков Европы и ведем переговоры с Федеральной резервной системой США.

В целом этих средств хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы. В то же время потребность в средствах для восстановления экономики значительна.

Из-за значительного сокращения производства и еще более значительного сокращения экспорта страна нуждается в большей финансовой поддержке. Именно поэтому сейчас ведутся активные переговоры о создании специального счета под администрированием МВФ, чтобы государства-члены фонда и дальше могли оказывать помощь украинской экономике на двусторонней основе.

Этот механизм должен стать основным элементом финансовой поддержки Украины в борьбе с агрессией.

– Говоря о санкциях в отношении стран-агрессоров. Насколько, по вашему мнению, они будут действенными, чтобы "положить на лопатки" их экономики?

Е.Р.: Действительно, нам предстоит сделать все возможное, чтобы санкции для стран-агрессоров стали несовместимыми с существованием их экономик и общества. В этом направлении работают все: МИД, наши послы и дипломаты, Кабмин, НБУ, наши международные партнеры, наш бизнес и бизнес-ассоциации, представители культуры, науки — словом, все. Также нужно поблагодарить всех за беспрецедентную поддержку Украины.

Нам предстоит перестроить экономику на военные рельсы, учитывая изменение потребностей людей, изменение структуры спроса и огромную внутреннюю и внешнюю миграцию.

Впрочем, я бы отметила еще одно направление работы — восстановление страны после победы. Здесь мы, очевидно, будем нуждаться в наибольших ресурсах.

Невозможно примириться с той болью, когда мы говорим о потерях человеческих жизней. Но мы победим. Мы все построим, мы не простим. И мы будем сильны. Еще раз скажу, что сегодня демократический и прогрессивный мир демонстрирует беспрецедентную поддержку Украины.

– Сейчас мы все чаще слышим о "Плане Маршалла" для Украины. Можем ли мы на него рассчитывать и если да, то в чем он будет состоять?

Е.Р: Что касается "Плана Маршалла", важно понимать, что это история не только о деньгах, но и о комплексном восстановлении страны и выводе ее экономики на качественно новый уровень. Известное немецкое послевоенное экономическое чудо, связываемое с "Планом Маршалла", на самом деле было результатом экономических реформ и развития государственных институций, которые дали долгосрочный экономический эффект.

Экономический потенциал Украины – огромный. И я не только о ресурсах и географическом расположении. Наши люди – невероятно талантливые, трудолюбивые. О патриотизме не нужно и говорить.

После победы нас ждет много дел. С точки зрения чисто экономикой – это развитие оборонной промышленности, восстановление инфраструктуры, жилья, восстановление и развитие транспорта, медицины, пищевой и легкой промышленности. В известной степени спрос, в том числе и со стороны государственного заказа, уже корректирует и в дальнейшем будет корректировать товарное предложение этих отраслей.

Образование – не менее важное направление. Должны расширить, перефокусировать и сам процесс, и образовательный материал: от обучения оказывать первую медицинскую помощь до осознания демократических ценностей и величия нашего народа и понимания места Украины на геополитической карте.

Не будем забывать и о репарациях как одном из возможных источников ресурсов для восстановления страны. Сегодня наблюдаем, как во всем мире "замораживают" активы страны-агрессора, в частности, резервы центробанка РФ.

Процедура получения этих средств на сегодняшний день до конца не ясна. Очевидно, что потребуется время для судебных процессов в соответствии с международным правом. И только по решению этих судов мы сможем получить денежные средства. И здесь нам также понадобится помощь наших партнеров в части фиксации и подсчета потерь и подготовки материалов для суда.

– Перекроит ли война стандарты управления государством в целом?

К.Р: С точки зрения стандартов управления страной – нам крайне необходимо продолжить работу над внедрением норм, приближенных к стандартам ЕС и ведущих стран мира.

Демократия, институциональная способность и прозрачность государства, Rules of Law (правительство, министерства, органы государственной власти, регуляторы, правоохранители) – это одно из основных отличий между демократическим миром и странами-агрессорами, диктаторскими режимами.

При финансовой поддержке наших партнеров, роста производительности труда за счет интеграции в ЕС, международной помощи и общенационального подъема мы сможем достаточно быстро восстановить и даже увеличить экономический потенциал страны.

Что касается возможного объема финансовой поддержки на восстановление, это в определенной степени будет зависеть от нас. От того, насколько мы, как страна, будем привержены демократическим ценностям и стандартам государственного управления, которое должно базироваться на сильных и профессиональных институтах.