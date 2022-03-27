Война в Украине может привести к голодным бунтам в других странах, — МВФ

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призывает прекратить боевые действия в Украине как можно быстрее, чтобы страна смогла поставлять зерно на мировой рынок. Иначе война может вызвать дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за проблем с продовольствием и новую "Арабскую весну".

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Об этом Кристалина Георгиева заявила на форуме в Дохе (Катар), пишет The Economic Times.

По словам главы МВФ, вторжение России в Украину может, помимо прочего, вызвать дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за проблем с продовольствием. Влияние на мировую экономику войны и санкций, наложенных на Россию из-за вторжения, может спровоцировать в странах Ближнего Востока предпосылки для новой "Арабской весны".

"Когда цены подскочат и бедные люди не смогут прокормить свои семьи, они выйдут на улицы", – сказала Георгиева.

Она призвала мировое сообщество скоординировать усилия, чтобы не допустить дефицита продовольствия и энергоносителей в мире и роста цен на них.

Директор-распорядитель МВФ также подчеркнула, что боевые действия в Украине нужно прекратить как можно скорее, чтобы страна смогла поставлять зерно на мировой рынок.

"Чем быстрее уйдут танки, тем быстрее придут трактора. Нам нужно, чтобы к июлю в Украине был урожай, чтобы обеспечить стабильность цен на продовольствие", – заявила Георгиева.

Отметим, Украина и РФ поставляют на мировой рынок около 30% пшеницы, 20% всей кукурузы и 80% подсолнечного масла. Поставки из России осложнены санкциями, поставки из Украины — нападением россиян.

Во многих странах мира уже наблюдаются перебои с продуктами.

В частности, в турецких супермаркетах повышенный спрос на подсолнечное масло привел к очередям, резкому росту цен и даже появлению чего-то вроде государственного регулирования, а в Германии с прилавков супермаркетов исчезли подсолнечное масло и мука.

Также Украина ввела запрет на экспорт мяса и мясных субпродуктов, ржи, овса, гречихи, пшена, сахара, пищевой соли и других продуктов.

А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что дальнейшее продолжение российского военного вторжения в Украину грозит глобальным продовольственным кризисом.