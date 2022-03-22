Война в Украине угрожает всемирным голодом — генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает дальнейшее продолжение российского военного вторжения в Украину абсурдным и угрожающим глобальным продовольственным кризисом. Соответствующее заявление размещено на сайте организации.

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По его словам, начатое РФ месяц назад массированное вторжение на суверенную территорию Украины в нарушение Устава ООН привело к ужасающим человеческим страданиям и разрушениям в городах и селах.

"Систематические обстрелы, терроризирующие гражданское население. Обстрелы больниц, школ, жилых домов и убежищ. И все это усиливается — с каждым часом становится все более разрушительным и непредсказуемым. 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Но война идет в никуда, и быстро", — констатировал Гутерриш.

Генсек ООН также напомнил, что уже более двух недель Мариуполь остается окруженным российской армией и подвергается беспощадным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам.

"Для чего? Даже если Мариуполь падет, Украину нельзя завоевывать город за городом, улица за улицей, дом за домом. Единственный результат всего этого — еще больше страданий, еще больше разрушений и еще больше ужаса. Украинский народ переживает настоящий ад, и во всем мире ощущаются отголоски стремительного роста цен на продукты питания, энергию и удобрения, которые угрожают перерасти в глобальный кризис голода", — отметил он.

Гутерриш указал, что высокую цену в результате этой войны в первую очередь платят развивающиеся страны, которые еще недавно "задыхались под бременем Covid и из-за отсутствия доступа к адекватному финансированию".

"В то же время мы не можем терять надежду. Благодаря моим связям с различными действующими лицами стали видны элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам. Этого уже достаточно, чтобы прекратить боевые действия и серьезно провести переговоры сейчас", — добавил он.

По словам генсека, в этой войне невозможно победить и рано или поздно она неизбежно прекратится, поскольку ее продолжение "морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения".

"Сколько еще жизней должно быть потеряно? Сколько еще бомб должно упасть? Сколько Мариуполей надо уничтожить? Сколько украинцев и русских будет убито, прежде чем все поймут, что в этой войне нет победителей — только проигравшие? Сколько еще людей должно будет умереть в Украине и скольким людям во всем мире придется столкнуться с голодом, чтобы это прекратилось?" — задался вопросами Гутерриш.

Напомним при этом, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН разработала план быстрого реагирования, рассчитанный на март–май 2022 года, в рамках которого планируется выделить помощь в размере 50 миллионов долларов для поддержки украинских фермеров.

Отметим также, что уже сейчас в Офисе президента называют целью Украины, являющейся крупным экспортером зерна, собрать в этом году хотя бы 70% от прошлогоднего урожая. В 2021 же году в Украине был собран максимальный урожай в истории страны: зерновых и зернобобовых культур – более 84 млн тонн, масличных — 22,6 млн тонн.