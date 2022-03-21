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Экономика
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Война в Украине может снизить экономический рост в мире с 4% до 1,5%, — представитель МВФ

Война в Украине может снизить экономический рост в мире с 4% до 1,5%, — представитель МВФ
Владислав Рашкован. Фото: пресс-центр НБУ

Украина тесно вплетена в мировую экономику, поэтому российско-украинская война может привести к ускорению инфляции в мире и к падению глобального экономического роста с 4% до 1,5%.

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Об этом рассказал в интервью "НВ Бизнес" заместитель одного из 24 исполнительных директоров МВФ Владислав Рашкован, ранее работавший заместителем главы Национального банка Украины.

"Еще один глобальный эффект войны — рост инфляции. Мир и так сложно выходил из пандемии, а война в Украине только ускорит инфляционные процессы, и глобальный экономический рост может упасть с 4% до 1,5%", — констатировал Рашкован.

Он объясняет, что война влияет на мир через множество разных каналов. В частности, ряд стран зависит от поставок агропродукции из Украины и РФ.

"Египет на 80% зависит от зерна и кукурузы, которые приходят из России и Украины. Россия делает запрет на экспорт зерна, а Украина не может его предоставить, у нас был великолепный урожай в этом году, но сейчас он не может быть доставлен", — отмечает эксперт.

Исключительно от украинского зерна зависит продовольственная безопасность многих стран Африки. Поэтому уже сейчас в МВФ говорят, что "война в Украине равна голоду в Африке".

Страны, которые экономически зависят от РФ, также пострадают из-за жестких санкций, которые вводят против разных секторов экономики страны-агрессора. Так, под удар попадет Армения, чья экономика полностью завязана на экономику России.

Ранее Рашкован прогнозировал, что падение украинского ВВП в 2022 году может составить до 35%. Такой вывод он сделал исходя из сегодняшней военной ситуации в Украине и методологии расчета Международным валютным фондом экономического ущерба от военных конфликтов.

При этом официально МВФ пока что прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году лишь на 10%. В свою очередь украинский министр финансов Сергей Марченко уже также сделал куда более пессимистический прогноз, что величина падения ВВП страны в нынешнем году может составить от трети до половины.

Автор:
Вита Молодан