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Финансы
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Дефолта не будет: Украина платит по внешним долгам

В министерстве финансов уверяют, что даже в условиях военной агрессии Минфин, Казначейство и НБУ обеспечивают проведение всех необходимых платежей. По состоянию на 28 февраля остатки на едином казначейском счете составили 33 млрд. грн., что достаточно дл
Министерство финансов осуществило купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года

Министерство финансов осуществило купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде, экс-замглавы Национального банка Владислав Рашкован.

"Мы выполняем свои долговые обязательства в полном объеме. 1 марта 2022 года состоялся купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года", — процитировал Рашкован министра финансов Сергея Марченко.

При этом сумма выплаты не уточняется.

В Министерстве финансов уверяют, что даже в условиях военной агрессии Минфин, Казначейство и НБУ обеспечивают проведение всех необходимых платежей.

По состоянию на 28 февраля остатки на едином казначейском счете составили 33 млрд грн, что достаточно для текущих выплат.

Для сравнения: восемь лет назад после побега Виктора Януковича, когда Российская Федерация начала оккупацию Крыма, на счету в Госказначействе было всего 108,1 тыс. грн.

Автор:
Светлана Манько