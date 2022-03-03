Дефолту не буде: Україна платить за зовнішніми боргами

Міністерство фінансів здійснило купонний платіж за єврооблігаціями з погашенням у вересні 2022 року.

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді, екс-заступник голови Національного банку Владислав Рашкован.

"Ми виконуємо свої боргові зобов'язання в повному обсязі. 1 березня 2022 року відбувся купонний платіж по єврооблігаціях з погашенням у вересні 2022 року", - процитував Рашкован міністра фінансів Сергія Марченка.

При цьому сума виплати не уточнюється.

У міністерстві фінансів запевняють, що навіть за умов військової агресії Мінфін, Казначейство та НБУ забезпечують проведення всіх необхідних платежів.

Станом на 28 лютого залишки на єдиному казначейському рахунку становили 33 млрд. грн., що достатньо для поточних виплат.

Для порівняння: вісім років тому після втечі Віктора Януковича, коли Російська Федерація розпочала окупацію Криму, на рахунку у Держказначействі було лише 108,1 тис. грн.