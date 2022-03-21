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Економіка
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Війна в Україні може знизити економічне зростання в світі з 4% до 1,5%, — представник МВФ

Війна в Україні може знизити економічне зростання в світі з 4% до 1,5%, — представник МВФ
Владислав Рашкован. Фото: пресцентр НБУ

Україна тісно вплетена у світову економіку, тому російсько-українська війна може призвести до прискорення інфляції у світі та падіння глобального економічного зростання з 4% до 1,5%.

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Про це розповів в інтерв'ю "НВ Бізнес" заступник одного з 24 виконавчих директорів МВФ Владислав Рашкован, який раніше працював заступником голови Національного банку України.

"Ще один глобальний ефект війни — зростання інфляції. Світ і так складно виходив із пандемії, а війна в Україні лише прискорить інфляційні процеси, глобальне економічне зростання може впасти з 4% до 1,5%", — констатував Рашкован.

Він пояснює, що війна впливає на світ через безліч різних каналів. Зокрема, низка країн залежить від постачання агропродукції з України та РФ.

"Єгипет на 80% залежить від зерна та кукурудзи, які приходять із Росії та України. Росія робить заборону на експорт зерна, а Україна не може його надати, у нас був чудовий урожай цього року, але зараз він не може бути доставлений",  зазначає експерт.

Виключно від українського зерна залежить продовольча безпека багатьох країн Африки. Тому вже зараз у МВФ кажуть, що "війна в Україні дорівнює голоду в Африці".

Країни, які економічно залежать від РФ, також постраждають через жорсткі санкції, які вводять проти різних секторів економіки країни-агресора. Так, під удар потрапить Вірменія, економіка якої зав'язана на економіку Росії.

Раніше Рашкован прогнозував, що падіння українського ВВП у 2022 році може становити до 35%. Такий висновок він зробив, виходячи із сьогоднішньої військової ситуації в Україні та методології розрахунку Міжнародним валютним фондом економічної шкоди від військових конфліктів.

При цьому офіційно МВФ поки що прогнозує падіння ВВП України у 2022 році лише на 10%. У свою чергу український міністр фінансів Сергій Марченко вже також зробив набагато песимістичніший прогноз, що величина падіння ВВП країни цього року може скласти від третини до половини.

Автор:
Віта Молодан