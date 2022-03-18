За методологією МВФ, Україна у 2022 році втратить до 35% ВВП – представник фонду

Виходячи із сьогоднішньої військової ситуації в Україні та методології розрахунку Міжнародним валютним фондом економічних втрат від військових конфліктів, падіння українського ВВП цього року може становити до 35%.

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Про це сказав в інтерв'ю "НВ Бізнес" заступник одного з 24 виконавчих директорів МВФ Владислав Рашкован, який раніше працював заступником голови Національного банку України.

"Виходячи зі схожих військових конфліктів, МВФ має методологію розрахунку попередніх втрат. За нею, Україна втратить до 35% ВВП, але це виходячи з сьогоднішньої ситуації та динаміки останніх кількох днів, коли у нас не найвища інтенсивність обстрілів і є переговорний процес, який чисто теоретично може призвести до якогось результату", - зазначив він.

Рашкован додав, що зараз переговорна позиція України завдяки зусиллям армії стала кращою, ніж була десять днів тому, при цьому варто враховувати, що якщо президент РФ Володимир Путін не йтиме на будь-які прийнятні для України поступки, то падіння економіки самої Росії в результаті буде ще більшим. Проте він наголосив, що загалом ситуація залишається вкрай невизначеною.

"Щоб робити більш-менш точні прогнози, треба спробувати заякорити себе попереду, зрозуміти, коли настане точка закінчення війни, коли настане день без чергових серйозних руйнувань інфраструктури та підприємств. Для української економіки цієї нитки нині поки що немає, її немає і для російської економіки у її нинішньому стрімкому падінні - це теж важливо розуміти", - сказав представник фонду.

За його словами, невизначеності у цій ситуації додає і те, що таких спроб масштабного захоплення однією країною іншої у світі вже давно не було, і український конфлікт цим принципово відрізняється від воєн у Сирії, Афганістані чи Ємені.

Нагадаємо, що офіційно МВФ поки що прогнозує падіння ВВП України у 2022 році лише на 10%. Проте український міністр фінансів Сергій Марченко вже також зробив більш песимістичний прогноз, що величина падіння ВВП країни цього року може становити від третини до половини.