Через війну в Україні РФ втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП

Країна-агресор втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни проти України — це чи не найгірше падіння після кризи 90-х.

Після міжнародних санкцій економіка РФ, яка вже другий рік була на шляху до зростання, за лічені дні відкотилася назад, пише Bloomberg.

За два тижні після вторгнення рф в Україну агресор зазнав чи не найгіршого падіння після кризи 90-х. Виробництво впало приблизно на 2% — це падіння, яке конкурує з річним скороченням у часи пандемії в 2020 році . Крім цього, понад 30 мільярдів доларів було вилучено з річного ВВП РФ.

Попередній прогноз Bloomberg Economics передбачає падіння ВВП РФ за весь рік приблизно на 9% у 2022 році. Прогнози економістів на наступний відрізняються, починаючи від оцінки Інституту міжнародних фінансів про "дуже глибоку рецесію" у 15% до скорочення на 7%, яке оцінюють у JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group. Inc.