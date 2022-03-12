В результате войны в Украине РФ потеряла 30 миллиардов долларов своего ВВП

Страна-агрессор потеряла 30 миллиардов долларов своего ВВП за две недели войны против Украины — это едва ли не самое сильное падение после кризиса 90-х.

После международных санкций экономика РФ, которая уже второй год была на пути к росту, за считанные дни откатилась назад, пишет Bloomberg.

Через две недели после вторжения России в Украину агрессор потерпел едва ли не самое сильное падение после кризиса 90-х. Производство упало примерно на 2% — это падение, конкурирующее с годовым сокращением во время пандемии в 2020 году . Кроме этого, более 30 миллиардов долларов были изъяты из годового ВВП РФ.

Предыдущий прогноз Bloomberg Economics предполагает падение ВВП РФ за весь год примерно на 9% в 2022 году. Прогнозы экономистов на следующий отличаются, начиная от оценки Института международных финансов об "очень глубокой рецессии" в 15% до сокращения на 7%, оцениваемого в JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group. Inc.